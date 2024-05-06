Как правильно извлечь клеща из места укуса

За последние месяцы число укушенных клещами в Калининградской области увеличилось, говорят врачи. Биолог диагностической лаборатории Оксана Грибло рассказала «Клопс», что делать, если вы обнаружили паразита на себе.

Клещи переносят около 20 заболеваний, из них 9 опасны для человека. Инфекции поражают центральную нервную систему: головной и спинной мозг, другие жизненно важные органы, суставы. Чтобы снизить риск заражения, паразита важно извлечь из кожи целым и невредимым. Процедуру по его удалению можно провести самостоятельно.

«Запрещается смазывать клеща маслом или давить на него. Это может привести к инфицированию при попадании на кожу фекалий насекомого», — предупредила биолог.

Что необходимо сделать

1. Возьмите пинцет.

2. Крепко захватите клеща как можно ближе к головке: при укусе он погружает её в кожу.

3. Представьте, что паразит — это ключ в замочной скважине. Он должен располагаться под углом 90 градусов к поверхности кожи.

4. Аккуратно и медленно поворачивайте «ключ» по часовой стрелке. Одновременно слегка подтягивайте его на себя.

«Если вы всё делаете правильно, клещ вскоре окажется у вас в руках», — прокомментировала Грибло.

5. После извлечения необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

6. Место укуса продезинфицируйте 70-процентным спиртом, 5-процентным йодом или одеколоном.

«Если на коже при удалении осталась чёрная точка — это головка клеща. Её необходимо обработать 5-процентным йодом и оставить до естественного выхода», — подчеркнула специалист.

7. Далее поместите членистоногое в чистую тару, например, стеклянную банку, и отнесите его на анализ. Хранить клеща можно не более двух дней.

«Лабораторный анализ поможет обнаружить РНК/ДНК возбудителей. Исследуют и живых, и мёртвых паразитов: главное, чтобы клещ не успел высохнуть», — добавила Оксана Грибло.

В первые 72 часа после укуса необходимо обратиться к терапевту или инфекционисту, даже если вы не чувствуете никакого недомогания. Клещевые инфекции могут долгое время протекать без симптомов, переходя в хроническую форму.

Доктор перечислил репелленты, которые помогут защитить от укусов насекомых.