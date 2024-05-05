Эксперты рассказали об опасном побочном эффекте у пробиотиков

Специалисты заявили, что прием пробиотиков может привести к попаданию в кровоток опасных бактерий.

© runews24.ru

В издании Emerging Infectious Diseases опубликовали результаты исследования, благодаря которому ученые смогли установить, что прием пробиотиков может стать причиной попадания в кровь опасных бактерий, что вызовет, в свою очередь бактериемию.

В Осаке в период с 2011 по 2023 годы в местной университетской больнице зафиксировали 6576 случаев бактериемии. Сообщается, что у пяти пациентов в кровотоке оказалась бактерия Clostridium Butyricum, которая является одним из компонентов пищевых добавок, распространенных в Японии.

Авторы исследования отметили, что в некоторых случаях использование пробиотиков может стать причиной тяжелых побочных эффектов, опасных для здоровья человека. Эксперты посоветовали не допускать ненужного и бесцельного употребления добавок, включая ситуацию с приемом пробиотиков для подавления иммунитета.

Ранее ученые заявили, что пробиотики помогают избежать заражения гриппом и COVID-19. Кроме того, стало известно о разработке пробиотика, который выявляет воспаление кишечника.