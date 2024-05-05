Врач рассказала, как правильно принимать таблетки от аллергии

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Альбина Лютоева дала советы, как правильно принимать лекарства от аллергии.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что перед приёмом таких препаратов обязательно нужно проконсультироваться со специалистом, который поможет определить причину аллергической реакции и подберет оптимальное лечение.

«Следуйте инструкции по применению, напечатанной на упаковке, – советует доктор. – Не превышайте рекомендованную дозу и не увеличивайте продолжительность курса лечения без разрешения врача».

Она рекомендует принимать таблетки от аллергии в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать стабильный уровень лекарства в организме. При этом Лютоева подчеркнула, что категорически запрещено совмещать препараты от аллергии и алкоголь, так как это может негативно повлиять на здоровье и усилить побочные эффекты.

«Главное помнить, что таблетки лишь могут облегчить симптомы, но не избавить от них полностью. Поэтому рекомендуется проводить комплексное лечение, включающее в себя и другие методы», – резюмировала аллерголог.

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