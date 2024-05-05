Московские врачи помогли пациенту с редким синдромом «выпученного глаза»

Специалисты городской клинической больницы № 1 имени Пирогова помогли пациенту, у которого после операции выпучился глаз. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

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В Первую Градскую пациент поступил по скорой из другого лечебного учреждения, где ему прооперировали плечо. Подойдя к зеркалу утром, мужчина увидел, что один глаз у него буквально вышел из орбиты.

«Найти причину странного выпячивания глазного яблока из полости орбиты смогла врач отделения, доктор медицинских наук Наталья Александровна Бакунина. Правда, для этого ей пришлось проштудировать медицинскую литературу. Редкая патология, наблюдавшаяся у необычного пациента, имела не менее экзотическое название — синдром Пурфюр дю Пти — и была вызвана раздражением симпатического шейного узла, иннервирующего мышцы глаза», — поделились в пресс-службе.

Врачи затруднились ответить, что к этому привело — операция на плече или травма, полученная пациентом ранее. Отмечается, что решить проблему помогла новокаиновая блокада раздраженного симпатического шейного узла. Как рассказал пациент, сразу же после процедур выпученный глаз встал на место. Видеть он не стал, но в нем появилось периферическое зрение.

Ранее сообщалось, что врачи Люберецкой больницы спасли пациента с тремя ножевыми ранениями в сердце.