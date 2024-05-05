Кардиолог заявил, что одышка в покое может указывать на легочную гипертензию

Опасная для жизни легочная гипертензия приводит к появлению одышки сначала при физических нагрузках, а затем и в покое. Об этом "Известиям" рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

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При легочной гипертензии повышается давление в легочной артерии. Без лечения срок жизни пациента составляет не более 2–2,5 лет. Поэтому важно вовремя выявить заболевание, обратившись к врачу при появлении: одышки при нагрузках или в покое, постоянном ощущении усталости, навязчивом кашле, частых головокружениях или обмороках. На поздних стадиях развиваются кровохарканье, сильные отеки ног, в брюшной полости скапливается жидкость. Также из-за легочной гипертензии могут возникнуть осложнения, опасные для жизни: хроническая сердечная недостаточность, отек легких, тромбоз.