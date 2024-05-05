В Депздраве Москвы назвали стресс истинной причиной ревматических заболеваний
Для комплексного лечения недугов этой категории может понадобится психиатр.
При системном или локальном поражении соединительной ткани доктора иногда назначают рецептурные препараты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог ведомства Алёна Загребнева.
«В основе истинных ревматических заболеваний лежит стресс, с которым человек не справился. Он может быть совершенно разным. Здесь вопрос о той стрессоустойчивости и непереносимости внешних раздражителей, на которые мы реагируем. Для кого-то стрессом может быть потеря близкого человека, а для кого-то потеря работы. Это вопрос о психологической устойчивости, и это очень важно. Работа психиатра важна для ведения сложной категории пациентов, когда мы говорим о реализации междисциплинарного подхода. Все наши пациенты испытывают хроническую боль, а это в том числе рецептурная выписка препаратов, которая помогает с ней справиться».
Ранее в Депздраве Москвы назвали основные группы риска ревматоидного артрита. Речь идёт о женщинах в возрасте от 35 до 45 лет. Иногда заболевание также встречается у подростков и пожилых людей, отметила Алёна Загребнева.