В Депздраве Москвы назвали стресс истинной причиной ревматических заболеваний

Для комплексного лечения недугов этой категории может понадобится психиатр.

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При системном или локальном поражении соединительной ткани доктора иногда назначают рецептурные препараты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог ведомства Алёна Загребнева.

«В основе истинных ревматических заболеваний лежит стресс, с которым человек не справился. Он может быть совершенно разным. Здесь вопрос о той стрессоустойчивости и непереносимости внешних раздражителей, на которые мы реагируем. Для кого-то стрессом может быть потеря близкого человека, а для кого-то потеря работы. Это вопрос о психологической устойчивости, и это очень важно. Работа психиатра важна для ведения сложной категории пациентов, когда мы говорим о реализации междисциплинарного подхода. Все наши пациенты испытывают хроническую боль, а это в том числе рецептурная выписка препаратов, которая помогает с ней справиться».

Ранее в Депздраве Москвы назвали основные группы риска ревматоидного артрита. Речь идёт о женщинах в возрасте от 35 до 45 лет. Иногда заболевание также встречается у подростков и пожилых людей, отметила Алёна Загребнева.