Врач объяснил, какие прыщи могут быть симптомом онкологии

Если о зловещем потенциале атипичных родинок многие наслышаны, то прыщи все еще редко ассоциируются с онкологией — и напрасно. Упускать драгоценное время не стоит, если на теле появился прыщ, который не проходит месяцами. Он может быть тем самым симптомом рака кожи, который долго остается незамеченным.

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На самом деле непроходящий «прыщ» может быть одной из наиболее распространенных форм рака кожи — базально-клеточной карциномой. Базалиома часто имеет ярко-красные кровеносные сосуды внутри и может выглядеть блестящей, пишет NY Post. Поэтому обращать внимание стоит не только на подозрительные темные пятна, розовые или красные — также повод обратиться к врачу.

«Они становятся больше, а иногда кровоточат или на них появляется рана. Мое правило таково: если у вас есть "прыщ" более месяца, обратитесь к врачу, потому что это может быть рак кожи», — объяснила хирург-дерматолог Нира Натан.

Лечение обычно предполагает полное удаление «пятна», которое представляет собой злокачественное новообразование.

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