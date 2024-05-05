Врач объяснил, какие прыщи могут быть симптомом онкологии

Врач объяснила, какие прыщи могут быть симптомом онкологии
Если о зловещем потенциале атипичных родинок многие наслышаны, то прыщи все еще редко ассоциируются с онкологией — и напрасно. Упускать драгоценное время не стоит, если на теле появился прыщ, который не проходит месяцами. Он может быть тем самым симптомом рака кожи, который долго остается незамеченным.
На самом деле непроходящий «прыщ» может быть одной из наиболее распространенных форм рака кожи — базально-клеточной карциномой. Базалиома часто имеет ярко-красные кровеносные сосуды внутри и может выглядеть блестящей, пишет NY Post. Поэтому обращать внимание стоит не только на подозрительные темные пятна, розовые или красные — также повод обратиться к врачу.
«Они становятся больше, а иногда кровоточат или на них появляется рана. Мое правило таково: если у вас есть "прыщ" более месяца, обратитесь к врачу, потому что это может быть рак кожи», — объяснила хирург-дерматолог Нира Натан.
Лечение обычно предполагает полное удаление «пятна», которое представляет собой злокачественное новообразование.
Названа самая полезная рыба в мире, и это не лосось.