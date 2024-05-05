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Названа ошибка при варке яиц, которая способна превратить их в яд

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, какая ошибка может испортить привычный для многих полезный продукт. Речь про вареные куриные яйца.

Названа ошибка при варке яиц, которая способна привести к интоксикации
© Российская газета

По словам специалиста, есть два нюанса: не стоит доводить яйца до активного кипения, а также варить их слишком долго.

В первом случае снижается количество полезных веществ, и яйцо становится "резиновым", во втором - можно получить небезопасную дозу сероводорода.

Отмечается, что для сохранения структуры и пользы яйца, необходимо его постепенное нагревание.

Также не нужно варить яйца более 20 минут, иначе продукт может превратиться в яд для организма.

"В этом случае вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению (интоксикации)", - предупредила Ирина Лялина в интервью "Доктору Питеру".

Специалист указала, для кого особенно опасны переваренные яйца.

"Детям, а также людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом", - уточнила эксперт.

Сразу после приготовления рекомендуется положить яйца в холодную воду - это снизит температуру и остановит химическую реакцию.

А вот сероватый оттенок на поверхности яйца не говорит о том, что продукт испорчен.

"При варке молекулы белка слипаются, связи разрушаются, высвободившаяся сера переходит в сероводород и соединяется с железом из желтка", - уточнила специалист, добавив, что есть такой продукт безопасно.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая объяснила, как попадают в организм опасные яды. Среди источников - зараженные плесенью хлебобулочные изделия, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже кофе и чай низкого качества.

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