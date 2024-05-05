Названа ошибка при варке яиц, которая способна привести к интоксикации

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина объяснила, какая ошибка может испортить привычный для многих полезный продукт. Речь про вареные куриные яйца.

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По словам специалиста, есть два нюанса: не стоит доводить яйца до активного кипения, а также варить их слишком долго.

В первом случае снижается количество полезных веществ, и яйцо становится "резиновым", во втором - можно получить небезопасную дозу сероводорода.

Отмечается, что для сохранения структуры и пользы яйца, необходимо его постепенное нагревание.

Также не нужно варить яйца более 20 минут, иначе продукт может превратиться в яд для организма.

"В этом случае вы получите дозу сероводорода, которая обострит все заболевания ЖКТ или приведет к отравлению (интоксикации)", - предупредила Ирина Лялина в интервью "Доктору Питеру".

Специалист указала, для кого особенно опасны переваренные яйца.

"Детям, а также людям с панкреатитом, язвой желудка и холециститом", - уточнила эксперт.

Сразу после приготовления рекомендуется положить яйца в холодную воду - это снизит температуру и остановит химическую реакцию.

А вот сероватый оттенок на поверхности яйца не говорит о том, что продукт испорчен.

"При варке молекулы белка слипаются, связи разрушаются, высвободившаяся сера переходит в сероводород и соединяется с железом из желтка", - уточнила специалист, добавив, что есть такой продукт безопасно.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая объяснила, как попадают в организм опасные яды. Среди источников - зараженные плесенью хлебобулочные изделия, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже кофе и чай низкого качества.