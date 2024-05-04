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Врач рассказала, что делать при пониженном гемоглобине

Специалист дал рекомендации по увеличению уровня гемоглобина. Это состояние может быть вызвано недостатком железа или недостатком витамина B12.

Врач рассказала, что делать при пониженном гемоглобине
© РИА Новости

В ходе лечения часто назначают большие дозы витамина B12. Также важно вылечить основное заболевание, такое как гастрит, которое может снижать усвоение и контроль уровня крови, подчеркнула врач-невролог Наталья Шиндряева.

Она рекомендует проверить запасы железа и оценить уровень ферретина. Этот водорастворимый белок показывает, насколько эффективно организм человека усваивает железо, сообщает «Тюменская область сегодня».

Болезни и лекарства
Наталья Шиндряева