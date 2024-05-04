Врач рассказала, что делать при пониженном гемоглобине

Специалист дал рекомендации по увеличению уровня гемоглобина. Это состояние может быть вызвано недостатком железа или недостатком витамина B12.

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В ходе лечения часто назначают большие дозы витамина B12. Также важно вылечить основное заболевание, такое как гастрит, которое может снижать усвоение и контроль уровня крови, подчеркнула врач-невролог Наталья Шиндряева.

Она рекомендует проверить запасы железа и оценить уровень ферретина. Этот водорастворимый белок показывает, насколько эффективно организм человека усваивает железо, сообщает «Тюменская область сегодня».