Ученые выяснили, что способствует развитию ДЦП у детей

Генетические дефекты, а не недостаток кислорода, вызывают детский церебральный паралич (ДЦП) в четверти случаев. Об этом пишет журнал Nature Medicine.

Считалось, что именно недостаток кислорода при рождении часто считается причиной ДЦП, в результате чего существовало предположение о возможном предотвращении церебрального паралича с помощью усовершенствования родовспоможения. Однако из-за этого выросло число судебных разбирательств, в которых акушеров обвиняли в неправильных действиях при родах.

В новом исследовании ученые провели анализ данных более 1,5 тысячи детей с ДЦП из Китая. В результате стало известно, что порядка 24,5 процента пациентов имели генетические мутации, связанные с церебральным параличом. Эти мутации, как утверждают эксперты, часто затрагивали гены, важные для развития мозга и дыхательной системы. Открытие может означать, что во многих случаях недостаток кислорода может быть не причиной, а вторичным фактором риска развития ДЦП, передает Nature Medicine.

В свою очередь другая международная группа ученых раскрыла способ повлиять на внешность будущих детей с помощью белковой диеты во время беременности. Кроме того, эксперты назвали группу крови матерей, у которых чаще рождаются одаренные дети.