Специалист рассказал о нарушении здоровья, которое есть у восьми из 10 человек

Ортопед Антонина Завадская рассказала, как почти незаметная разница в длине ног может повлиять на здоровье человека. Исследования чаще всего показывают, что разницу имеют большинство людей. Специалисты выделяют два основных типа укорочения – абсолютное и относительное. Об этом сообщает радио Sputnik.

© ru.freepik.com

«Абсолютное укорочение – это когда одна нога по длине короче другой. Это может быть врожденная аномалия развития или последствия травмы, перелома, который сросся неправильно. Также причиной может стать деформирующий артроз (воспалительное заболевание, – ред.) тазобедренного или коленного сустава. Укорочение может возникнуть после эндопротезирования, то есть замены сустава на эндопротез, который тоже может повлиять на длину конечности в ту или иную сторону», - рассказала врач.

Относительное укорочение может быть связано с перекосом определенных костей скелета. По словам специалиста, относительное укорочение чаще всего возможно из-за сколиоза. Для взрослого человека нормальная разница в длине ног составляет 1-1,5 сантиметра.

При первых признаках асимметрии ортопед обратиться к специалисту для выявления причин и получения дальнейшего лечения. По словам врача, любой тип укорочения конечности можно корректировать с помощью ортопедических изделий.