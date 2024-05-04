Найдена молекула, мешающая иммунитету уничтожать рак мозга

Чрезмерная выработка белка галектина-3 приводит к подавлению антиракового действия иммунитета в мозге. Это способствует развитию опухолей головного мозга и проникновению в него метастазов. Исследование опубликовано в журнале Cancer Letters (Cancer Lett).

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При раке головного мозга его особые иммунные клетки вырабатывают в большом количестве белок галектин-3. Из-за этого другие типы иммунных клеток теряют способность уничтожать раковые клетки.

Ученые создали генетически модифицированных мышей без галектина-3. Их иммунные клетки лучше уничтожали раковые клетки, что привело к уменьшению размеров первичных опухолей и метастазов в головной мозг почти в пять раз.

Авторы считают, что блокирование работы галектина-3 может повысить эффективность лечения рака головного мозга. В настоящее время они изучают вещество TD006, которое блокирует галектин-3 и проходит клинические испытания на пациентах с болезнью Альцгеймера. Также ученые планируют исследовать его комбинацию с другими методами лечения: химио - и лучевой терапией.