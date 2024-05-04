Раскрыт фактор риска разрушения тазобедренных суставов

У трети пациентов, перенесших операцию по поводу деформации позвоночника у взрослых, также есть тяжелый остеоартрит тазобедренных суставов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS).

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Ученые проанализировали данные 520 пожилых людей, перенесших операцию по поводу деформации позвоночника в одном из 13 центров США и Канады. У 34% был тяжелый остеоартрит с поражением обоих тазобедренных суставов. При этом заболевании воспаляются сустав и окружающие его ткани, что приводит к его разрушению.

Факторами риска тяжелого двустороннего остеоартрита был возраст (68 лет и старше), низкие баллы в тестах на мышечную силу, более выраженная деформация позвоночника и меньшая самостоятельность в быту (при ходьбе, путешествиях, подъему по лестнице). Эти различия сохранялись даже после операции.

Некоторые из деформаций позвоночника у взрослых возникают в результате износа позвонков с течением времени. Поэтому они, вероятно, станут более распространенными из-за старения населения планеты. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как оптимизировать реабилитацию и лечение пациентов с вышеперечисленными характеристиками.