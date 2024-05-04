В Рязани родился малыш с истинным узлом пуповины

В Рязанском перинатальном центре родился ребёнок с истинным узлом пуповины. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Истинный узел формируется во время беременности. Такая аномалия случается редко. Опасность таких случаев заключается в том, что при сильном стягивании может произойти сдавливание сосудов.

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Ребёнок появился на свет под пристальным контролем врачей. Новорождённый появился на свет весом 3700 граммов и ростом 54 сантиметра.