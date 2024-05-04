Количество заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось в два раза

В Кемеровской области за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось вдвое.

© Unsplash

Согласно статистике, по данным на 4 мая в Кузбассе выявили 47 заболевших коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 19.

Выписали из больницы 40 жителей Кемеровской области. Госпитализированы 496 человек.

Всего с начала пандемии было выявлено 247 498 заболевших. Выписали за весь период 243 761 человека. Летальных случаев зафиксировано 3 241.

Напомним, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал о наступлении очередного пика заболеваемости COVID-19 в РФ.