В Европе участились случаи заражения опасным "супергрибком"

В Европе наблюдается рост случаев заражения "супергрибком" Candida auris.

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Наибольшее количество случаев заболевания отмечено в Германии. В прошлом году в ФРГ было зарегистрировано 77 случаев на 84 миллиона жителей: это в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. Бельгия не является исключением: по данным национальной службы здравоохранения, из 14 случаев, зарегистрированных с 2016 года, шесть были зафиксированы в 2023 году. В Бельгии обо всех случаях заражения этим грибком вскоре придется сообщать, пишет в субботу газета Het Nieuwsblad.

Candida auris впервые был обнаружен в 2009 году в Японии. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила его на первое место в списке "приоритетных" грибковых заражений, подлежащих мониторингу. В том же году сообщалось, что в странах-членах ЕС в период с 2013 по 2021 год было выявлено 1812 случаев заражения, при этом данные не включают случаи в Британии. Между тем опрос практикующих врачей-инфекционистов выявил, что показатели скрининга Candida auris в больницах США низкие, сообщили исследователи в марте в журнале Infection Control & Hospital Epidemiology. Ученые также отмечают увеличение не "завозных" случаев заболевания, а передавшихся пациентам внутри страны.

"Супергрибок" легко распространяется среди пациентов в медицинских учреждениях. Candida auris устойчив к большинству методов лечения и может вызвать смертельное заболевание: кандидоз. У большинства носителей грибка не возникает никаких симптомов, но люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску серьезной формы.