Фельдшер предупредила о способности магнитных бурь провоцировать панические атаки

Фельдшер Балан предупредила о способности магнитных бурь провоцировать панические атаки
По словам фельдшера, управляющей сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Натальи Балан, сильнее всего магнитные бури оказывают воздействие на метеочувствительных людей. Во время солнечных вспышек у них могут наблюдаться головные боли, головокружение, мигрени, слабость и шум в ушах.
Это связано с тем, что магнитные вспышки приводят к повышенной возбудимости нейронов головного мозга, уточнила Балан в разговоре с «Газетой.ру».
Помимо прочего во время магнитных бурь часто наблюдается бессонница из-за нарушения циркадных ритмов.
«Повышенное мышечное напряжение приводит к снижению умственных нагрузок и ухудшению памяти», - рассказала собеседник и рекомендовала во избежание бессонницы почитать книгу, сделайте медитацию и проветрить помещение.
Также нередко магнитные бури вызывают повышение артериального давления, проблемы с сердцем, общее ухудшение самочувствия и панические атаки.
«Ментальное здоровье может не справиться со стрессовой нагрузкой — в результате появляется тревожность, страх, панические атаки и низкая концентрация», —объяснила эксперт.
Напомним, ранее врач предупредила, что магнитные бури могут стать причиной инсульта. Астрофизик, доктор наук, профессор РАН Сергей Богачёв поделился своим мнением о влиянии магнитной бури на Землю и ее жителей.