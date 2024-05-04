Врач назвал самый агрессивный тип клещей

У клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека в течение километра, рассказал NEWS.ru главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов. Медик объяснил, что данные особи выдерживают без еды до трех зим. По его словам, самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.

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Собеседник напомнил: парки, скверы, детские лагеря отдыха, отели и санатории в обязательном порядке обрабатываются от клещей, но «дикие зоны» у водоемов, а также СНТ, чаще всего, подобную процедуру не проходят. Мирзонов подчеркнул: встретиться с самкой клеща можно, работая на даче или в лесу.

Работая на даче, собирая ягоды в лесу, загорая или рыбача можно повстречаться с самкой клеща, которая, между прочим, может голодать три зимы. Представляете, с каким упорством она борется за еду? У нее очень тонкое обоняние, чует жертву и может преследовать вас целый километр, если вы дошли до места и расположились надолго, — подытожил Мирзонов.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров предупредил, что клещи имеют способность присасываться «безболезненно». Он пояснил, что в слюне этих членистоногих содержится анестезирующее вещество, что делает их укусы практически незаметными. По словам инфекциониста, человек может не заметить наличие клеща на коже. Никифоров при этом заверил, что клещевой энцефалит не является распространенным заболеванием в Москве и Подмосковье.