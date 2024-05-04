Витамин К вызывает тромбоз у людей с густой кровью

Тем, кто имеет предрасположенность к тромбозам, следует контролировать приём витамина К, потому что он играет ключевую роль в процессах свёртывания крови и метаболизме кальция. Об этом предупредила врач-диетолог Марина Макиша.

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Если витамина не хватает, это может привести к неправильному распределению кальция, что приводит к опасному для здоровья состоянию — кальцинозу сосудов. Между тем избыток микроэлемента у людей с густой кровью чреват образованием тромбов, приводит мнение диетолога Общественная Служба Новостей со ссылкой на публикацию в «Вечерней Москве». Таким пациентам следует отказаться от продуктов, в котором содержится много этого витамина.

Ранее химик рассказала, какие БАДы могут вызвать рак. По её мнению, следует относиться с осторожностью к добавкам на масляной основе.