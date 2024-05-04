Врач рассказала, почему повышается уровень лейкоцитов

Отклонение от нормы уровня лейкоцитов может быть связано с инфекциями, аутоиммунными заболеваниями, раком и эндокринными расстройствами. Для постановки диагноза важно знать соотношение между разными видами лейкоцитов. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Людмила Саламатина.

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«Лейкоциты — клетки крови, отвечающие за уничтожение вирусов, микробов и собственных мутантных клеток. При увеличении или уменьшении их содержания поставить диагноз можно только с использованием дополнительных данных. Например, нужно учитывать соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», — рассказала Саламатина.

Лейкоцитам принадлежит ведущая роль в формировании иммунных реакций. Они уничтожают чужеродные клетки и вирусы, в том числе за счет повышения температуры тела, выделяя особые вещества пирогены. Поэтому рост числа лейкоцитов может быть связан с инфекциями. Уровень лейкоцитов повышается и при травмах. Эти клетки участвуют в восстановлении тканей в организме и ускоряют заживление ран.