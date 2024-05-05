Диетолог рассказала, какие сорта сыра опасны для здоровья
Сыр обладает целым рядом уникальных свойств, например, он является одним из основных источников кальция для организма. Однако не все его сорта одинаково полезны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.
Так, по её словам, вред для здоровья могут принести жирные сорта сыра, например, маасдам и гауда. Они, прежде всего, опасны для людей с артериальной гипертензией, гастритом в стадии обострения и людям с хроническими заболеваниями.
«Дело в том, что эти жёлтые сыры достаточно жирные, – пояснила специалист. – Поэтому людям с избыточной массой тела, ожирением, с артериальной гипертензией, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, с желчнокаменной болезнью или гастритом в стадии обострения, жирный сыр противопоказан».
Игнатикова также напомнила, что почки у нас не любят соль, поэтому людям, которые страдают хроническими заболеваниями этого органа, сыр тоже необходимо ограничивать.
В жирных сортах сыра, подчеркнула диетолог, содержится от 20% до 50% насыщенных жиров. А его чрезмерное употребление приводит к повышенному холестерину в организме.
Кроме того, в таких сырах содержится много соли, которая приводит к задержке воды в организме, повышению артериального давления и появлению отеков, добавила врач. В этой связи Игнатикова рекомендует употреблять жёлтые жирные сыры в количестве не более 30-50 грамм в день.
«Большее количество продукта приводит к откладыванию жиров в жировых депо и повышению калорийности пищи», – резюмировала диетолог.
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