Врач объяснил, как на сердце влияют проблемы с зубами

Проблемы с зубами могут негативно сказаться и на других органах, например, вызвать проблемы с сердцем или желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). .

«Дело в том, что вся полость рта пронизана огромным числом сосудов, и кровоснабжение в ней очень активное. С одной стороны, это нужно для того, чтобы зубы и мягкие ткани получали достаточно питания, но с другой — любая инфекция, любые бактерии из полости рта очень быстро разносятся с кровотоком по всему организму, проникая в том числе в сердце и сосуды», — рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов в беседе с «Газетой.ru».

Угрозами для ЖКТ врач назвал бактерии из полости рта, которые переносятся через кровоток в кишечник.

Более того, инфекция от верхних зубов может пойти в ЛОР–органы. Если зуб не лечить, то она может попасть в гайморовы пазухи и вызвать такие заболевания, как гайморит и синусит.

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