Онкологи объяснили, какой запах поможет вовремя вычислить рак в организме
Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили о случаях выявления онкологии по ряду неожиданных симптомов. В частности, это касается рака гортани. О заболевании может предупредить такой симптом, как неприятный запах изо рта, передаёт Pronews.gr.
Как, в свою очередь, отметили американские исследователи, симптом связан с непосредственным ростом опухоли. В случае его игнорирования велик риск обнаружить заболевание уже на поздней стадии.
Специалисты отметили, что пока неизвестно, почему развитие онкологии связано с неприятным запахом из ротовой полости.
Также о недуге может сигнализировать ощущение комка в горле, который часто списывают на проявление стресса, тем самым затягивая диагностику и лечение непосредственно опухоли.
Среди других симптомов рака гортани онкологи назвали хриплый и глухой голос, постоянный кашель, затрудненное дыхание, непреднамеренную потерю веса, частую усталость.
Ранее онкологи предупредили о тревожном симптоме, который может проявляться после душа. По словам Юджина Ана, гематолога и онколога из Центров лечения рака Америки (CTCA),
"зуд после горячего душа может сигнализировать о развитии одной из разновидностей рака крови"
Также специалисты назвали три самых распространенных симптома, связанные с ростом опухоли в организме. Это появление болей, резкое снижение веса, отсутствие аппетита.
По мнению врача-онколога Ивана Карасева, нельзя игнорировать появление любой боли, тем более, если для человека она является неожиданной и "необъяснимой".
"Первый и самый главный "звоночек" это болевые ощущения. Здоровое тело просто так не болит", - отметил врач.