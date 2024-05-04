Онкологи объяснили, какой запах поможет вовремя вычислить рак в организме

Медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) предупредили о случаях выявления онкологии по ряду неожиданных симптомов. В частности, это касается рака гортани. О заболевании может предупредить такой симптом, как неприятный запах изо рта, передаёт Pronews.gr.

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Как, в свою очередь, отметили американские исследователи, симптом связан с непосредственным ростом опухоли. В случае его игнорирования велик риск обнаружить заболевание уже на поздней стадии.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, почему развитие онкологии связано с неприятным запахом из ротовой полости.

Также о недуге может сигнализировать ощущение комка в горле, который часто списывают на проявление стресса, тем самым затягивая диагностику и лечение непосредственно опухоли.

Среди других симптомов рака гортани онкологи назвали хриплый и глухой голос, постоянный кашель, затрудненное дыхание, непреднамеренную потерю веса, частую усталость.

Ранее онкологи предупредили о тревожном симптоме, который может проявляться после душа. По словам Юджина Ана, гематолога и онколога из Центров лечения рака Америки (CTCA),

"зуд после горячего душа может сигнализировать о развитии одной из разновидностей рака крови"

Также специалисты назвали три самых распространенных симптома, связанные с ростом опухоли в организме. Это появление болей, резкое снижение веса, отсутствие аппетита.

По мнению врача-онколога Ивана Карасева, нельзя игнорировать появление любой боли, тем более, если для человека она является неожиданной и "необъяснимой".