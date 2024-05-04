Врач посоветовала постившимся не есть больше пары кусков кулича

Кулич является тяжелым продуктом для пищеварительной системы и может нанести вред здоровью человека, соблюдавшему перед Пасхой пост. Чтобы не перегружать желудок, лучше ограничиться парой кусков, сообщила ТАСС врач-диетолог Маргарита Королева в преддверии Пасхи.

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"Есть куличи в [большом] объеме я не рекомендую, особенно тем, кто долго постился, ограничивая себя в использовании многих продуктов питания. Кулич, особенно свежий - это тяжелый продукт для отдохнувшей за время поста пищеварительной системы и может нанести вред желудку. Неслучайно на Руси куличи выпекали заранее, в четверг, чтобы съесть его можно было лишь только на Пасху", - сказала она, отметив, что за праздничным столом можно съесть пару кусочков кулича.

По словам Королевой, в последнее время все у большего количества людей выявляется индивидуальная непереносимость определенных компонентов пищи, например, глютена. В частности, она свойственна многим детям, что важно учитывать при приготовлении кулича и использовать альтернативные виды муки.

"Можно для теста использовать муку, например, рисовую, конопляную или черемуховую, чтобы выпечь не менее вкусный пасхальный кулич, а что самое главное - безопасный для всех членов семьи", - подчеркнула врач.

По словам диетолога, также аллергическую реакцию могут вызвать красители, использующиеся в креме, которым покрывают кулич. Поэтому важно изучать состав продуктов перед покупкой.

"Зачастую бывают аллергические реакции на куриное яйцо вместо которого в рецептуре кулича можно использовать вяленую тыкву. Она придаст цвет и вкус тесту и в то же время никак не скажется на такой характеристике, как пышность - тесто легко поднимется при выпекании", - уточнила Королева.

Отвечая на вопрос о диетических ингредиентах для приготовления теста, врач отметила, что лучше всего использовать овсяную, рисовую, черемуховую муку, а также муку из амаранта и другие виды, которые не вызывают аллергическую реакцию.