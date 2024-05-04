В Москве откроются центры компетенции по реконструктивной пластике

В столице на базе трех стационаров откроются центры компетенции по вопросам реконструктивно-пластических реампутаций. Об этом сообщается в приказе руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

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Как уточняется, центры откроют на базе городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой, городской клинической больницы имени Демихова и госпиталя для ветеранов войн №3. Целью создания центров является организация и модернизация процессов оказания плановой специализированной помощи пациентам, перенесшим ампутации конечностей.

Согласно документу, в центрах начнут оказывать медицинскую помощь по профилю «хирургия» и «травматология и ортопедия» взрослым людям с первичными травматическими и нетравматическими ампутациями конечностей. Также могут быть организованы стажировки для хирургов и врачей смежных специальностей.