Женщину вывезли из косметологической клиники в бочке после операции

Спустя год после исчезновения Флоридальмы Роке, обратившейся за косметологическими услугами в клинику Гватемалы, стало известно, что ее тело вывезли оттуда в бочке.

Роке приехала из Нью-Йорка в клинику доктора Кевина Малуфа, которая находилась в одном из самых богатых районов Гватемалы. Женщине провели операцию по омоложению лица и липасакцию рук.

Медбрат Луис Кастро рассказал, что после операции она так и не проснулась. По его словам, у нее был очень высокий уровень сахара в крови, но доктор Малуф запретил сотрудникам клиники вводить ей инсулин, аргументируя это тем, что это «дорого» и уровень сахара «понизится со временем сам по себе».

Спустя четыре или пять часов Роке не стало лучше, однако и тогда глава клиники отказался обратиться за помощью к медикам, чтобы спасти пациентку. Вместо этого он приказал персоналу поместить тело Роке в бочку «в позе эмбриона» и вынести из здания клиники. После этого Малуф забрал бочку к себе домой.

Согласно показаниям сотрудников клиники, во время телефонного разговора доктора с одним из них в доме Малуфа был слышен шум пилы. Когда родственник Роке обратился в клинику, ему сказали, что та покинула ее несколькими часами ранее.