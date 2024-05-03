Как избавиться от застрявших в зубах остатков шашлыка

После шашлыка необходимо тщательно почистить зубы для удаления застрявших остатков блюда, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Медик добавил: частицы пищи повышают риск возникновения патогенной флоры, чреватой разрушением эмали и воспалением десен.

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Слюна расщепляет углеводы, но не белки. Возникает риск появления ненужной патогенной флоры, что чревато воспалением десен, языка, появлением кариеса с разрушением зубной эмали. А разрушенная эмаль (дупло) — это и больно, так как обнажаются нервные окончания зуба, и опасно нагноением тканей зуба, лунки зуба и других элементов челюсти, — подчеркнул Умнов.

Собеседник напомнил: удаление остатков шашлыка должно быть комплексным, в том числе с использованием зубной нити или водного ирригатора. Он подчеркнул: последнее устройство позволяет безболезненно «протиснуться» между зубами и вытолкнуть кусочки пищи.

При удалении [остатков пищи] лучше использовать щетку с щетиной средней жесткости (и только свою). При размягчении щетины нужно щетку сменить (раз в месяц точно). Полоскать рот лучше специальными средствами, так как обычная вода не всегда сможет смыть остатки пищи и не укрепляет зубы, — добавил Умнов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде жареного шашлыка. По ее словам, подгоревшая еда провоцирует появление ранних морщин.