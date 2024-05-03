Названы симптомы пяти распространенных видов рака у женщин

Генеральный директор женской благотворительной организации по борьбе с раком The Eve Appeal Афина Ламинос назвала кровотечение между менструациями, боль внизу живота, зуд в половых органах яркими симптомами пяти распространенных видов рака у женщин. Ее слова приводит The Sun.

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По словам Ламинос, рак яичников чаще всего диагностируют у женщин в постменопаузе, однако заболевание может развиться в любом возрасте. Симптомами этого вида онкологических заболеваний являются увеличение размера живота и постоянное вздутие, боли в области таза, живота и поясницы, проблемы в работе кишечника, частые позывы в туалет.

«Также пациентка может необоснованно худеть, ощущать быстрое насыщение, тошноту и боль во время секса», — добавила специалистка.

Рак матки, продолжила Ламинос, почти всегда сопровождается кровотечениями между менструациями или во время климакса. Также признаком заболевания могут стать розовые, коричневые, красные выделения из влагалища.

Для рака вульвы, по словам специалистки, характерны длительный зуд и боль в наружных половых органах, утолщенные, приподнятые, красные, белые или темные пятна на коже промежности, а также язвы, наросты и меняющие форму и размер родинки.

К наиболее частым признакам рака влагалища Ламинос отнесла кровотечения, выделения с неприятным запахом, боль во время секса, появление внутренних шишек или наростов, внутренний зуд или постоянные боли в области таза.

Одним из самых опасных видов рака у женщин является рак шейки матки, так как он может протекать бессимптомно вплоть до последней стадии. Заболевание встречается в любом возрасте, но чаще всего в возрасте 30-34 лет, - Афина Ламинос, эксперт по борьбе с раком

Распознать рак шейки матки вовремя можно по боли во время полового акта или кровотечениям после него, неприятному запаху выделений, отметила Ламинос.

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