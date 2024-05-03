В Турции стоматолог просверлил пациенту мозг, пытаясь поставить имплант

В Турции пациент одного из местных стоматологов оказался в реанимации после похода к зубному врачу. Инцидент произошел во время установки импланта.

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Как сообщают местные СМИ, мужчине вместо удаленного зуба предложили установить имплант, чтобы сохранить эстетику и правильный прикус.

Однако во время процедуры стоматолог ошибся и, просверлив челюстную кость, проник в мозг. На заявление пациента о резкой боли, стоматолог заверил, что все в порядке, и это обычное состояние.

В результате процедуру все же прервали и доставили пациента в реанимацию, где извлекли винт без серьезных последствий.

Теперь пациент пытается вернуть деньги за поход к врачу, однако тот не признает свою ошибку и отказывается возвращать средства.

По данным экспертов, В Турции случаи оказания некачественной медицинской помощи происходят довольно часто. По словам главврача немецкого Имплантологического Центра Магомеда Дахкильгова, даже в том случае, если кости пациента слишком тонкие, ошибка врача остается непростительной.

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