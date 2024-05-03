По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александра Созыкина, чай в пирамидках может нанести вред здоровью. Дело в том, что исследования показали содержание в материале, из которого изготовлены пирамидки, микропластика.

При заваривании из-за воздействия высоких температур микропластик распадается на искусственные наночастицы, которые могут накапливаться в организме, приводит слова эксперта doktorpiter. ru.

«Наибольший вред он наносит крови, печени и почкам. Он может угрожать онкологическими заболеваниями», - рассказал Созыкин.

Самыми вредными оказались пакетики из нейлона. Чуть меньше микропластика в пакетиках из смеси целлюлозы и пластика, а также из биоразлагаемых материалов.