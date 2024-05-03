Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть после майских выходных

По словам кандидата медицинских наук, семейного врача Сергея Чудакова, после майских праздников увеличивается число пациентов, которые обращаются в больницы с жалобами на травмы, на обострение болезней сердечно-сосудистой системы и ЖКТ.

В разговоре с РТ врач рассказал, как провести выходные так, чтобы после не оказаться на больничной койке. В первую очередь, отметил Чудаков, людям, не привыкшим к физическим нагрузкам, стоит ограничить работу в огороде, особенно вниз головой. В противном случае это приведет к учащению пульса, головокружению и боли в мышцах. Также не стоит забывать о солнцезащитных средствах.

Также может ухудшиться состояние людей, страдающих гипертонией, заболеваниями ЖКТ, дыхательной системы — бронхопневмонии. Могут проявиться простудные заболевания, в том числе герпес, цистит.

В то же время большое количество жареного мяса в сочетании с тяжелыми гарнирами и спиртным может привести к панкреатиту из-за нарушения оттока желчи и склонным к спазмам желчевыводящих путей.

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