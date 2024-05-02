Эксперты рассказали, как защититься от клещей

В апреле и мае активизируются опасные для человека и животных иксодовые клещи. Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Газете.Ru», как защитить от них себя и питомца, а также что делать, если вас укусили.

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«Клещи — переносчики болезней, самые опасные из которых — энцефалит и боррелиоз. Клещевой энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы, вплоть до паралича, боррелиоз может поражать разные органы, в том числе сердце, печень и почки. От боррелиоза нет вакцины, его лечат антибиотиками, а вот от клещевого энцефалита отлично защищает двухкомпонентная прививка», — начали они.

Эксперты заявили, что лучше прививаться до начала клещевого сезона, однако это можно сделать и сейчас. Специалисты напомнили, что доступна срочная вакцинация — второй компонент вакцины вводят спустя две недели, а не месяц, после первого.

К регионам, которые наиболее опасны с точки зрения зараженных энцефалитом клещей, относят Сибирь, Урал и Дальний Восток. При этом необходимо помнить, что подцепить клеща можно везде.

Тем, кто планирует проводить много времени на природе за рубежом, специалисты рекомендуют оформить медицинскую страховку. Поклонникам путешествий по России тоже может пригодиться полис ДМС, поскольку за сдачу клеща на анализ, скорее всего, придется платить.

Кроме того, эксперты заявили, что нужно обязательно пользоваться репеллентами и носить светлую закрытую одежду, на которой клещ будет заметен. Важно также позаботиться о своих домашних животных.

«Обработайте зверя от паразитов: обратитесь к ветеринару, врач поможет выбрать подходящие капли или таблетки. Если питомец не против комбинезона, попробуйте такой приобрести: стопроцентной защиты от клещей он не даст, но все равно поможет снизить вероятность заражения», — посоветовали специалисты.

Необходимо всегда осматривать себя и близких после вылазки на природу. Обращайте внимание на руки, голову, ноги, затылок, шею и пах. Не ленитесь проводить осмотр собак после каждой прогулки. Нужно учитывать, что подцепить клеща можно в городе или во время автомобильного путешествия.

Если вы заметили на себе клеща, то надо сразу обратиться в больницу или травмпункт. Вытаскивайте его самостоятельно только в крайнем случае, когда до клиники далеко ехать.

«Чистыми руками клеща нужно повернуть максимально близко к месту укуса или, что предпочтительнее, воспользоваться специальным приспособлением, которое продается в аптеках. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, клеща должны забрать на анализ, чтобы узнать, заражен ли он чем-то или нет. Симптомы и боррелиоза, и энцефалита проявляют себя не сразу, инкубационный период может занимать несколько недель», — рассказали эксперты.

Специалисты добавили, что нужно следить за своим состоянием и мониторить температуру, даже если клещ не был переносчиком болезни.

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