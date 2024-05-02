Нутрициолог перечислил опасные для здоровья овощи

Несмотря на полезные свойства, кукуруза, картофель и томаты могут быть опасными для здоровья, рассказала «Страстям» нутрициолог Ксения Глинкина. По ее словам, лучше сократить количество этих овощей в рационе питания.

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Почти всю кукурузу обрабатывают пестицидами, которые защищают растения от сорняков и вредителей, объяснила специалист. При употреблении таких обработанных продуктов человек получает дозу химикатов, например канцерогенных, которые способствуют развитию рака. Также из-за обработки химикатами у кукурузы высокий гликемический индекс, который может вызвать резкий подъем уровня сахара в крови.

Нутрициолог отметила, что томаты, баклажаны и перец содержат лектины, нарушающие работу ЖКТ. Кожура и косточки этих овощей плохо влияют на иммунную систему. Кроме того, картофель, который не содержит в себе почти никаких полезных микроэлементов, при термической обработке становится опасным. Из-за этой обработки картофельный крахмал превращается в сахар, а он в больших количествах является причиной развития диабета, патологий сердечно-сосудистой системы и ожирения.

"Грибы и некоторые бактерии очень любят крахмал. Это их любимое лакомство. Поэтому если в организме есть избыточный грибковый и бактериальный рост, например молочница или акне, то картофель может усугубить проблемы", — добавила Глинкина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от сырых овощей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например при язве и хроническом гастрите. Специалист подчеркнула, что также они противопоказаны при рефлюксной болезни. В первую очередь необходимо исключить продукты с выраженными вкусовыми качествами: томаты, лук, чеснок и красный перец.