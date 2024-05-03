Российские учёные обнаружили устойчивые к антибиотикам микроорганизмы

Специалисты из ФИЦ Биотехнологии РАН проанализировали микроорганизмы из сточных вод и активного ила московских очистных сооружений. Они обнаружили сотни генов, делающих эти микроорганизмы устойчивыми к антибиотикам. Это вызвано широким использованием антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве. Бактерии могут обмениваться генами резистентности, что делает лекарства менее эффективными и увеличивает стоимость лечения.

© © Scott Eckersley

Вода, проходящая через очистные сооружения, остаётся загрязнённой бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Даже после очистки, концентрация таких бактерий остаётся высокой. Исследователи выявили, что в очищенной воде, сбрасываемой в реку Москва, доля устойчивых микроорганизмов снижается, но не настолько сильно, как ожидалось.

Учёные пришли к выводу, что проблема устойчивости к антибиотикам в водах Москвы серьёзна и требует дальнейших исследований. Это может привести к возвращению к человеку бактерий, устойчивых к антибиотикам, через водные ресурсы.