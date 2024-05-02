Хирурги-офтальмологи вернули мужчине зрение после годовой слепоты

О сложном случае с помощью пациенту, потерявшему зрение, рассказали сегодня в Минздраве России. Хирургам удалось восстановить способность видеть после годовой слепоты.

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"К нам в окружную больницу Нижневартовска пациент поступил практически полностью слепым: оба глаза могли различить только проблески света. Около года за помощью он не обращался - капал капли для глаз, надеясь, что зрение к нему вернется, но без должного лечения, конечно, этого не произошло. Поэтому, как только он попал в наше отделение, мы незамедлительно назначили ему операцию", - рассказал врач Марат Мусякаев.

Врачи установили причину - катаракта - и приняли решение об оперативном лечении: удалили замутненный хрусталик глаза с помощью ультразвука и вставили искусственный хрусталик в виде гибкой линзы, которая зафиксировалась в глазном яблоке, не оставив никаких швов.

Почти сразу после операции зрение восстановилось до 80%, пациент выписан на амбулаторное лечение.