Терапевт раскрыл, смогут ли обычные люди летать в космос

Обычные люди, которые имеют проблемы со здоровьем, навряд ли смогут полететь в космос, считает врач-терапевт Алексей Водовозов. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что противопоказаниями являются хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые патологии. Таким образом врач отреагировал на новость о запуске бронирования мест для полетов в космос американской компанией SpaceX.

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"Здесь огромное количество хронических заболеваний — практически все — сразу перечеркивают возможность [полета]. Это в основном сердечно-сосудистая патология (а они у нас в принципе самые распространенные в мире), патологии дыхательной системы, эндокринные нарушения — болезни щитовидной железы, сахарный диабет и прочее", — пояснил врач.

По его словам, основные нагрузки организм испытывает во время самого полета, взлета и посадки. Сократить негативное влияние на организм можно только в том случае, если старт будет с самолета-носителя на высоте. Если же схема старта будет традиционной, организм человека, который не прошел соответствующую подготовку, ждет очень интенсивная нагрузка.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый ранее заявил, что шансы американского предпринимателя Илона Маска колонизировать Марс достаточно низкие. Академик отметил, что пока знаний об этой планете недостаточно, чтобы говорить хотя бы о возможности полета.