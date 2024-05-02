Врач рассказал, после каких болезней иммунитет ухудшается надолго

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, как перенесенные заболевания влияют на иммунитет.

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Эксперт объяснил, что естественный иммунитет формируется после перенесенной инфекции, которая может протекать в тяжелой форме, привести к госпитализации, осложнениям, а иногда и к летальному исходу. Сильнее всего угнетают иммунную систему корь, ветряная оспа, грипп. После таких заболеваний защита организма ослабевает даже после выздоровления.

Эксперт посоветовал не забывать о профилактической вакцинации.

Вакцины разработаны таким образом, чтобы стимулировать иммунную систему к созданию защиты против болезней без необходимости переносить саму болезнь и связанные с ней риски, передает aif.ru.

В свою очередь кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев напомнил, что существует врожденный и приобретенный иммунитет. С их помощью организм защищается от различных типов вирусов, передает RuNews24.ru.

Также заведующая отделением частной клиники, врач — иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина посоветовала тренировать иммунитет для борьбы с аллергией.