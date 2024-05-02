Врач рассказал, после каких болезней иммунитет ухудшается надолго
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин рассказал, как перенесенные заболевания влияют на иммунитет.
Эксперт объяснил, что естественный иммунитет формируется после перенесенной инфекции, которая может протекать в тяжелой форме, привести к госпитализации, осложнениям, а иногда и к летальному исходу. Сильнее всего угнетают иммунную систему корь, ветряная оспа, грипп. После таких заболеваний защита организма ослабевает даже после выздоровления.
Эксперт посоветовал не забывать о профилактической вакцинации.
Вакцины разработаны таким образом, чтобы стимулировать иммунную систему к созданию защиты против болезней без необходимости переносить саму болезнь и связанные с ней риски, передает aif.ru.
В свою очередь кандидат биологических наук, вирусолог Игорь Лосев напомнил, что существует врожденный и приобретенный иммунитет. С их помощью организм защищается от различных типов вирусов, передает RuNews24.ru.
Также заведующая отделением частной клиники, врач — иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина посоветовала тренировать иммунитет для борьбы с аллергией.