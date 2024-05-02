Врач оценил эффективность популярного метода лечения простуд

Прогревания носа и горла кварцевой лампой не ускорит выздоровление от ОРВИ, считает врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов. Эффективность популярного у россиян метода лечения и профилактики простуд он оценил в беседе с «Лентой.ру».

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Врач заявил, что некоторые люди используют кварцевую лампу для профилактики вирусных инфекций — облучают ею жилище, например, в сезон гриппа, а также для местного «прогревания» при заболеваниях носа и горла, чтобы быстрее выздороветь. Однако, по его мнению, нет никаких научных доказательств эффективности этого метода.

Кварцевая лампа — это электрическая газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла.

«Она работает по следующему принципу: электрический заряд проходит через газовую среду между электродами на разных концах колбы, что приводит к появлению ультрафиолетового излучения типа УФ-С с длиной волны около 254 нанометра. Такое излучение помогает эффективно уничтожать болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, — объяснил врач. — Раньше в физиокабинетах применяли кварцевые лампы для лечения воспалительных заболеваний горла и носа. Но последние исследования показали, что местное использование ультрафиолета не влияет на длительность заболеваний. Кроме того, ультрафиолет негативно влияет на слизистую полости носа, вызывая ее микроповреждения, что может приводить к кровотечениям, обильному образованию корок в носу и чувству сухости, в редких случаях — к новообразованиям в полости носа»

Кроме того, оториноларинголог предупредил: при взаимодействии с кислородом кварцевые лампы образуют озон — газ, который также может раздражать верхние дыхательные пути — например, у людей с бронхиальной астмой, это может спровоцировать приступ.

Настенные же кварцевые лампы открытого типа, по словам врача Гамзатова, предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей в закрытых помещениях медицинских учреждений, например, в перевязочных кабинетах и операционных для достижения стерильности. Для домашнего применения они не подходят — их запрещено использовать в присутствии людей, а без определенных знаний норм кварцевания и отсутствии техники безопасности, есть риск получить ожог кожи или сетчатки глаз.

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