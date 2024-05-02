В России предлагают усилить заботу о репродуктивном здоровье

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой всероссийской популяризации заботы о репродуктивном здоровье граждан. Об этом сообщает канал RT, ссылаясь на имеющуюся в его распоряжении копию обращения омбудсмена на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

«Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», прошу Вас, уважаемый Бадма Николаевич, поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта», — пишет Волынец в обращении.

По информации источника, в пояснительной записке к документу говорится, что данная инициатива направлена на усиление информационной кампании, разъясняющей населению важность мер, направленных на сохранение репродуктивного здоровья. По мнению Волынец, государство должно поощрять будущих родителей льготами и всячески стимулировать прохождение ими профосмотров и диспансеризаций, в том числе при помощи рекламных акций.

Детский омбудсмен уверена, что для эффективной реализации данного проекта и контроля над его реализацией необходим также независимый орган, который будет отвечать за мониторинг всего процесса и давать оценку результатам проведенных мероприятий.