Американка едва не умерла из-за ношения узкого белья и шорт

В США местная жительница едва не скончалась из-за ношения тесного белья и шорт. Как сообщает The Daily Mail, 25-летняя американка купила тесные шорты, чтобы впечатлить молодого человека. В течение восьми часов девушка испытывала дискомфорт, но терпела.

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Вернувшись домой, она обнаружила большой волдырь в области заднего прохода. Решив, что все пройдет само, она не стала обращаться к врачам, но через несколько дней у нее поднялась температура, а в области, где был волдырь, появилась пульсирующая боль.

При осмотре врач обнаружил сильное воспаление, вызвавшее сепсис. Американку госпитализировали на неделю, после чего выписали домой на реабилитацию. Однако спустя месяц случился рецидив.

Девушке назначили курс антибиотиков и рекомендовали выбирать правильную одежду. Слишком тесная одежда может привести к развитию опасных заболеваний, вплоть до инвалидности, пишет The Daily Mail.

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