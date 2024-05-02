В Челябинске врачи обнаружили опухоли в мозге сына и отца

Жительница Челябинска рассказала о сложной ситуации, с которой столкнулась ее семья. В 2012 году у 28-летнего супруга челябинки случился инсульт. При дальнейшем обследовании МРТ выявило у мужчины кавернозную ангиому ствола головного мозга.

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Спустя несколько лет после падения ребенка в детском саду КТ выявило у его сына солидное кистозное образование.

В результате мальчик и отец оказались в больнице с разницей в несколько месяцев.

Мальчика прооперировали и вырезали кисту, которая могла лопнуть в любой момент.

Маму сразу предупредили, что последствия операции на мозге могут быть непредсказуемыми, однако мальчик быстро восстановился и теперь о случившемся напоминает левосторонний гемипарез после операции.

У отца семейства ситуация сложнее. Нейрохирурги не берутся за удаление образования, поскольку она расположена в опасном месте. При этом пройти курс реабилитации после инсульта он также не может, так как ему отказывают из-за ангиомы.

Как сообщает портал 74.ru, сейчас семья направила документы в центр Бурденко с просьбой рассмотреть другие методы лечения и очень надеются, что они найдутся.