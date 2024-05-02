В Бурятии врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь новорожденной малышке

Бурятские хирурги провели уникальную операцию по коррекции врожденной патологии - расхождению мышц диафрагмы. Помощь хирургов потребовалась новорожденной девочке, сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы.

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Экстренное вмешательство провели уже на следующие сутки после появления ребенка на свет. Врачи использовали малоинвазивный метод. Операция прошла без технических осложнений, малышку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. На четвертые сутки ребенок стал самостоятельно дышать, состояние стабилизировалось. После двух недель в реанимации маленькую пациентку перевели в палату, где ее ждала мама.

"Врачи подарили нашей доченьке второй День рождения. Хирурги провели операцию по спасению ребенка, а неонатологи помогли выходить. Здесь в отделении интенсивной терапии работают настоящие ангелы. Все делают с душой, от сердца. Очень хорошее отношение. Наша семья очень благодарна всем, кто принимал участие по спасению нашей малышки", - говорит мать.

Ранее новорожденных с диафрагмальной грыжей оперировали открытым способом, через разрез грудной клетки, что всегда весьма травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления.

Малоинвазивный метод по коррекции данной патологии стал доступен юным пациентам ДРКБ благодаря проекту "Развитие эндоскопической детской хирургии", который внедрили в больнице с 2021 года.