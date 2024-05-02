Терапевт Драпкина рассказала, как защититься от борщевика

"Осторожно: борщевик!" Терапевт Драпкина рассказала, как защититься от ожога
Борщевик Сосновского так широко распространился в Средней полосе России, что законодатели придумывают все больше рычагов, чтобы заставить дачников и фермеров с ним бороться. Но физический контакт с растением чреват появлением сильных ожогов, а из-за ранней весны борщевик уже подрос. Как защититься и что делать, если борщевик оказался рядом, рассказала врач-терапевт, директор НИИ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
"Чаще всего борщевик встречается на обочинах дорог, дачных участках, в лесу на полянах. Это растение с толстым полым стеблем и крупными, изрезанными листьями. Его сок содержит особые вещества - кумарины и фурокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету, - рассказала доктор Драпкина в своем Telegram-канале. - Попав на кожу, сок борщевика даже спустя несколько часов или сутки под воздействием солнечных лучей провоцирует сильные ожоги с волдырями. Такие повреждения очень болезненны и долго заживают, а попадание сока в глаза может стать причиной слепоты"..
Что делать, если произошел контакт с борщевиком?
- необходимо как можно быстрее тщательно промыть кожу водой с мылом;
- перевязать пораженные места, на которые мог попасть сок растения (ожоги проявляются не сразу) или хотя бы закройте их одеждой,
- прямые солнечные лучи не должны попадать на кожу не только сразу после соприкосновения с растением, но и в течение двух-трех суток после,
- при попадании сока борщевика в глаза промойте их водой в течение 15-20 минут, при попадании в рот - как следует прополощите его.
Особенно опасно борщевик косить - триммер размалывает растение в труху, и брызги ядовитого сока летят во все стороны. Образуются ожоги и от соприкосновения с неповрежденным растением, особенно, когда оно влажное от росы или после дождя.
Ожог развивается в несколько этапов: сначала кожа в месте, куда попал сок растения, начинает чесаться, затем краснеет, и потом развиваются полупрозрачные пузыри, наполненные жидкостью. Место ожога болит и долго не заживает до полного выздоровления, в зависимости от степени поражения, может пройти две недели и больше.
"Борщевик опасен и для домашних животных, особенно короткошерстных. Место, куда попал сок борщевика, нужно промыть и защитить от солнечных лучей, укрыв животное плотной тканью", - заключила Драпкина.