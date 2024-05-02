Терапевт Драпкина рассказала, как защититься от борщевика

Борщевик Сосновского так широко распространился в Средней полосе России, что законодатели придумывают все больше рычагов, чтобы заставить дачников и фермеров с ним бороться. Но физический контакт с растением чреват появлением сильных ожогов, а из-за ранней весны борщевик уже подрос. Как защититься и что делать, если борщевик оказался рядом, рассказала врач-терапевт, директор НИИ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

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"Чаще всего борщевик встречается на обочинах дорог, дачных участках, в лесу на полянах. Это растение с толстым полым стеблем и крупными, изрезанными листьями. Его сок содержит особые вещества - кумарины и фурокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к ультрафиолету, - рассказала доктор Драпкина в своем Telegram-канале. - Попав на кожу, сок борщевика даже спустя несколько часов или сутки под воздействием солнечных лучей провоцирует сильные ожоги с волдырями. Такие повреждения очень болезненны и долго заживают, а попадание сока в глаза может стать причиной слепоты"..

Что делать, если произошел контакт с борщевиком?

необходимо как можно быстрее тщательно промыть кожу водой с мылом;

перевязать пораженные места, на которые мог попасть сок растения (ожоги проявляются не сразу) или хотя бы закройте их одеждой,

прямые солнечные лучи не должны попадать на кожу не только сразу после соприкосновения с растением, но и в течение двух-трех суток после,

при попадании сока борщевика в глаза промойте их водой в течение 15-20 минут, при попадании в рот - как следует прополощите его.

Особенно опасно борщевик косить - триммер размалывает растение в труху, и брызги ядовитого сока летят во все стороны. Образуются ожоги и от соприкосновения с неповрежденным растением, особенно, когда оно влажное от росы или после дождя.

Ожог развивается в несколько этапов: сначала кожа в месте, куда попал сок растения, начинает чесаться, затем краснеет, и потом развиваются полупрозрачные пузыри, наполненные жидкостью. Место ожога болит и долго не заживает до полного выздоровления, в зависимости от степени поражения, может пройти две недели и больше.