Злоупотребление солью может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Она объяснила «ФедералПресс», как отследить и сократить ее количество в рационе. Эксперт отметила, что норма потребления соли, по рекомендации ВОЗ, составляет для взрослых 5 грамм в сутки во всех продуктах, которые человек потребляет.

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Врач говорит, что люди забывают о том, что соль уже имеется в составе многих продуктов: хлебе, консервах, соусах, маринадах, сырах, овощах и фруктах. Поэтому отслеживать количество потребляемой соли довольно трудно, так как зачастую учитывается только то количество, которое используется при готовке.

Если для взрослых норма потребления соли максимум 5 грамм в сутки, то для детей она еще меньше. Ребенку до полутора-двух лет соль давать нельзя вообще, заявила специалист.

Переизбыток соли опасен для здоровья, так как она задерживает жидкость в организме, что может привести к развитию артериальной гипертензии. Как следствие могут случиться инфаркт или инсульт, подчеркнула эндокринолог.

Чтобы сократить количество соли в рационе, Тараско посоветовала не добавлять ее во время приготовления пищи, а досаливать блюдо в тарелке для вкуса, контролировать потребление соли в заведомо соленых продуктах: маринадах, сырах, копченых изделиях, не добавлять при квашении овощей – она для реакций не нужна.

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