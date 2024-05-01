Как быстро избавиться от заложенности носа: три способа

Заложенность носа является достаточно частым признаком простуды, гриппа и инфекций носовых пазух. Кевин Хур — доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической отоларингологии в Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии — рассказал о трёх способах, которые помогут избавиться от этого симптома.

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Носовая полость имеет высокую плотность кровеносных сосудов, и, таким образом, заложенность носа сильно зависит от положения головы. Поддержание головы выше уровня сердца помогает минимизировать количество крови, которая скапливается в тканях носа, вызывая заложенность.