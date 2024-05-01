Как быстро избавиться от заложенности носа: три способа

Как быстро избавиться от заложенности носа: эксперты назвали 3 способа
Заложенность носа является достаточно частым признаком простуды, гриппа и инфекций носовых пазух. Кевин Хур — доктор медицинских наук, доцент кафедры клинической отоларингологии в Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии — рассказал о трёх способах, которые помогут избавиться от этого симптома.
Носовая полость имеет высокую плотность кровеносных сосудов, и, таким образом, заложенность носа сильно зависит от положения головы. Поддержание головы выше уровня сердца помогает минимизировать количество крови, которая скапливается в тканях носа, вызывая заложенность.
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