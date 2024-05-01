Скачки глюкозы: о каких проблемах со здоровьем говорит тяга к сладкому

Постоянная тяга к сладкому может быть предвестником серьезных заболеваний.

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Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Чем опасна

По ее словам, первое, о чем может говорить постоянное желание есть сладости, — развитие сахарного диабета второго типа.

— В состоянии преддиабета и диабета в крови вырабатывается много инсулина, наблюдаются серьезные скачки глюкозы — от критично низкого до критично высокого уровня. Отсюда человек чувствует головокружение, слабость и тошноту. Ему хочется съесть сладкое, чтобы вернуться в стабильное состояние, — пояснила Русакова.

Также тяга к сахаросодержащим продуктам может говорить о неустойчивом психоэмоциональном фоне и депрессивном настроении.

— В подавляющем большинстве случаев, когда человек долго находится в стрессе, он пытается компенсировать это состояние вкусностями. Также нередки случаи, когда с детства ребенка поощряют сладким, что тоже формирует неправильную зависимость. И, будучи взрослым, человек подсознательно тянется к сладкому, — сообщила врач.

Иногда, подчеркнула диетолог, желание съесть сладкое возникает и при недостатке микроэлементов в организме, среди которых:

минералы;

витамины группы В;

хром.

А также тянет на сладкое людей с избыточным весом и ожирением.

Как заменить

Необходимость добавлять сахар в рацион заключается только в усилении вкуса, потому что это чистый углевод, который не несет в себе никакой пищевой ценности. Поэтому его можно заменить любым углеводом естественного происхождения — овощами, фруктами, заключила Русакова.