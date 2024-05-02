Мероприятие организовано Федерацией парапланеризма и сверхлегких летательных аппаратов Таджикистана.

ДУШАНБЕ, май – SPORTS.tj. Из-за нелетной погоды соревнования были перенесены на 1 мая – в Дангаринском районе, в местечке Хурам Замин прошли международные соревнования по парапланерному спорту на Кубок президента Таджикистана.

В прошлом году в Таджикистане также проводились международные старты по парапланеризму – это был этап Кубка Центральной Азии.

В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из различных стран, включая представителей Таджикистана, Армении, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Белоруссии, России, Индии, Казахстана, Турции, Китая, Узбекистана.

Напомним, не так давно в Таджикистане зарегистрировали Федерацию парапланеризма. Сообщалось, что в будущем таджикские спортсмены-парапланеристы будут участвовать на международных соревнованиях.

Федерация впервые за всю историю независимого Таджикистана была открыта фанатами и любителями этого интересного вида спорта.

По информации республиканского портала Sports.tj, парапланеризм – это полеты на параплане. В отличие от прыжков с управляемым парашютом, парапланеризм – это настоящий полет на крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха.

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