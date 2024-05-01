Эксперты раскрыли причины появления белых пятен на ногтях

Время от времени на наших ногтях появляются маленькие белые пятна — иногда, казалось бы, без всякой причины. Эксперты рассказали о причинах их появления.

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Белые пятна на ногтях называются лейконхией и подразделяется на два типа: это истинная лейконихия и ложная. Истинная возникает в той части ногтя, которая отвечает за его формирование, известной как матрикс. Это проблема ногтевого ложа, а не самого ногтя.

Истинную лейконихию можно разделить на две категории в зависимости от внешнего вида ногтя: тотальную, которая представляет собой полное побеление, и частичную, когда меняется цвет только части ногтевой пластины.

Чаще всего точечная лейконихия вызвана травмой ногтя. Её могут спровоцировать даже безобидные вещи, например, чрезмерное постукивание. Иногда белые пятна могут быть следствием аллергической реакции на лак для ногтей, блеск, отвердитель или жидкость для снятия лака.

Между тем, по данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, полностью белые ногти могут предупреждать о серьёзных заболеваниях, таких как цирроз печени, почечная недостаточность или болезнь сердца.

Если белые пятна образуют линии, это также может быть признаком низкого уровня белка в крови. Другой причиной их появления может быть распространённый грибок ногтей.