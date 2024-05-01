Эксперты назвали все органы и части тела, которые поражаются при курении сигарет

Рак лёгких, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания входят в число основных причин смертности, связанной с курением. Известно, что эта привычка пагубно влияет на здоровье, но какие именно органы и части тела поражаются после воздействия с токсичным дымом?

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Суставы. Курильщики, которые страдают от болей и воспалений в суставах, более склонны к развитию ревматоидного артрита. Кожа. Курение может ускорить процесс старения кожи. Причём этот процесс необратим. Глаза. Курящие люди чаще страдают дегенерацией жёлтого пятна — заболеванием глаз, которое постепенно ограничивает способность читать и писать. Половые органы. Эректильная дисфункция и рак яичек чаще встречается у курящих мужчин. Между тем курящие женщины склонны к развитию рака шейки матки. Дёсны. Курение увеличивает риск кровоточивости дёсен, неприятного запаха изо рта и выпадения зубов. Мозг. Вредная привычка увеличивает вероятность развития инсультов, тромбов и аневризмы. Пищеварительная система. Вероятность того, что вы заболеете диабетом второго типа, поражающим печень и поджелудочную железу, увеличивается на 35%, если вы курите. Лёгкие. Рак лёгких почти всегда связан с курением. Также привычка увеличивает вероятность развития рака полости рта, почек, печени, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка, толстой и прямой кишки. Сердце. Курение может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

В общей сложности статистика ВОЗ показывает, что ежегодно от употребления табака умирают более 8 млн человек.