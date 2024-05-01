Хороший сон и отказ от молочных продуктов устраняет вздутие живота

Отказ от курения, энергичные физические упражнения, качественный сон и исключение из рациона некоторых категорий продуктов (в числе которых молоко и бобовые) помогает избавиться от вздутия живота. Об этом британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail.

© Газета.Ru

Мосли уточнил, что простые изменения в образе жизни могут помочь предотвратить (или почти полностью устранить) вздутие живота, связанное с метеоризмом - избыточным скоплением газов в кишечнике. Исследования показали, что самыми эффективными мерами профилактики вздутия выступают регулярная физическая активность, качественный и продолжительный (не менее семи часов) ночной сон и отказ от курения.

Дело в том, что курение может вызывать в организме воспаление, провоцирующее сбои в работе пищеварения, а недостаток сна способствует нежелательным изменениям в кишечном микробиоме.

Врач также отметил, что вздутие живота у некоторых людей может возникать после употребления некоторых продуктов - молока, сыра, йогурта, мороженого, пшеницы, бобовых, спаржи, лука, артишоков, чеснока, яблок, вишни, груш и персиков. Некоторые пищевые компоненты, содержащиеся в этих продуктах, могут плохо усваиваться, поэтому попадают в толстый кишечник в основном непереваренными, где они ферментируются производящими газы кишечными бактериями.